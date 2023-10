Kuigi registreeritud COVID-19 juhtude üldarv on eelmise nädalaga võrreldes kasvanud ligi tosina protsendi võrra, on nakatunute kasvutrend väike.

Kuigi viimase kuu ajaga on COVID-19 haigestunute arv Eestis kasvanud kahekordseks, näitab septembri lõpus registreeritud 259 haigusjuhtu asjatundjate sõnul, et kasvutrend on väike. Registreeritud haigusjuhtude üldarv on samas eelmise nädalaga võrreldes ligi 12 protsendi võrra kerkinud.