Keskerakonna tõmbetuul ja tõmblemine

ÜLE PIKA aja usaldan jälle sule kribama panna. Natuke ohtlik see ju on: teema on läbi ja lõhki poliitiline, ajendiks asjaolu, et möödas on napp kuu Eesti suurima partei Keskerakonna kongressist. Selle järeltuulest on saanud tõmbetuul ning tekkinud lained loksuvad siin-seal üle kallaste.