Viljandi vallavalitsus otsis suvel Pärsti mõisas töötava lasteaia trepi uuendamiseks ehitajat tegevuskava alusel. See tähendab, et tööde mahtu pigem aimati kui teati, sest suure trepi ja terrassi konstruktsioon oli silma eest peidus. Kui krohv oli eemaldatud, selgus, et trepi alus polnud täidetud mitte maakivide, vaid 1980. aastatel sinna valatud betooniga.