Mulgi kosilaste seiklusi filmilinal saadab Margus Põldsepa muusika

Filmi eellinastus Viljandis on kolmapäeval. Neljapäeva õhtul on aga Forum Cinemase Centrumi kinos pidulik erilinastus, kus kohal on ka filmitegijad. Erilinastuse juhatab sisse filmi helilooja Margus Põldsepp ning enne seansi algust antakse kinosaalis kontsert, millel tulevad esitamisele valitud palad "Vigased pruudid" filmimuusikast. Esinevad Mulgimaa noorteorkestri ansambel Margus Põldsepa juhatusel ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengid.