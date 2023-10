Juriidiliselt saab Clevoni aktsiate omanik anda oma aktsiad üle Kütile kuuluvale Konna osaühingule võlakohustusena. Iga aktsia eest pakub Kütt 90 senti, aga see makstakse välja kolme aasta pärast. "Mina usun, et kolme aasta päras on Clevon kasvanud suureks ettevõtteks," lisas ta, andes kõhklevatele aktsionäridele soovituse vahetada Clevoni aktsiad hoopis Clevon Investorsi aktsiate vastu, millest tulevikus oleks tema meelest palju suurem kasu.