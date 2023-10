TUNNUSTUS ⟩ Pärimusmuusika festival sai preemia

"Traditsiooniliselt tunnustab Eesti muusikanõukogu oma preemiatega meie muusikavaldkonna olulisi, helikunsti kaua aega panustanud inimesi 1. oktoobril," rääkis muusikanõukogu president Ivari Ilja. "Kõik selle aasta muusikanõukogu preemiate laureaadid on silmapaistvad isiksused, kelle tegevus on oluliselt mõjutanud ja rikastanud meie kultuuri. Kindlasti on 1975. aastal rahvusvahelise muusikanõukogu poolt ellu kutsutud rahvusvaheline muusikapäev just kõige sobivam päev neile meie tänu, tunnustuse ja austuse väljendamiseks ning loomulikult ka muusika ja muusikute väärtustamiseks ühiskonnas laiemalt."