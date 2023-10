Clevon Investorsi ja Konna pakkumiste eesmärk on koondada ettevõtete alla vähemalt 95 protsenti Clevoni kõigist aktsiatest, teatas Nasdaq Tallinn. Clevon Investors on tänavu märtsis loodud ettevõte, mis pidi koondama Clevoni aktsiad, et Viljandis isejuhtivaid robotkullereid tootev ettevõte saaks pärast lühikest seiklust börsil sealt lahkuda.