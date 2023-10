PUHKUS ⟩ Keskmisel perel kulub vaheajal palmi alla pääsemiseks vähemalt kaks Eesti keskmist palka

Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid ütles, et koolivaheajal reisimine on Eestis läbi aastate populaarne olnud ja nõudlus selle aja reiside järele on suur. "Kõige populaarsem koolivaheaeg reisimiseks on sügisvaheaeg, mil inimesed igatsevad veel päikest, sooja ja meres ujuda."