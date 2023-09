VILJANDI VÕRR ⟩ Motopidu huvikooli õuel! Isegi õnnetult näppu pidi keti vahele jäämine ei pannud tüdrukut võistlemast loobuma

Järjekordne võistlus sai huvikooli motoringi treeningrajal Decora poe taga avapaugu laupäeval kell 11. Kooli direktor Piret Mädamürk ütles, et tal on suur au kõiki tervitada. "Motopidu meie õuel!" hõiskas ta. "Olen siiralt rõõmus nende toredate poiste ja tüdrukute üle, kes on otsustanud sellise vinge spordialaga tegeleda."