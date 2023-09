Uue nõudega loodetakse vähendada ehitusel ümbrikupalga maksmist

Amet on ümbrikupalga maksmisest tulenevat maksukahju laiemalt hinnanud aastas 99,8 miljoni euro suuruseks, konkreetselt ehitussektoriga seotud arvestuslik maksuauk küünib aastas üle 20 miljoni euro. Projektijuht Siim Tamm sõnas, et uus süsteem pakub lahendusi ettevõtjate, töötajate ja riigi vaatest.

"Ehitusplatsil tohivad tegutseda ainult nõuetekohaselt tööle vormistatud inimesed, kellest peatöövõtjal ja riigil on selge ülevaade ning kellele makstakse ausat töötasu. Kuna sektoris on ümbrikupalga ja käibemaksupettuse osakaal suur, siis kannatavad aga need ettevõtjad, kes on ausad ja tasuvad kohustuslikke makse," selgitas Tamm.