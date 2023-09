Olen vaikne mees ega taha suurt midagi, saaks vaid rahulikult ja kedagi segamata oma elu elada. Kõik läkski pikalt niimoodi, elu veeres nagu hernes. Kuni ühel päeval ostsin Viljandisse Tallinna ja Tartu tänava nurgale maja. Eks see olnud muidugi mu enda süü, et ma polnud hakanud enne ostu maja ajalugu uurima, ja nüüd maksab see mulle valusalt kätte. Elu on muutunud põrguks ja pole õrna aimugi, millal ma sellest needusest vabanen.