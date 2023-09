Eduard Pihlak 135 – Sammuli külast Mecklenburgi arstide leksikoni

Põhjus, miks Eduard Pihlaku kui Eesti arsti elulugu sellesse leksikoni kanti, on lihtne. 1944. aasta septembris evakueerus ta koos arvukate saatusekaaslastega Eestist Saksamaale ning tegutses niinimetatud külalis­litsentsi alusel sealgi arstina. Nagu ütles mulle üks autoritest Angrit Lorenzen-­Schmidt, on leksikonis ühtekokku umbes 40 Eesti arsti elulugu, lisaks veel mõned venelased ja lätlased, kes olid Eestis arstiks õppinud ja siin ka töötanud. Samuti on kirjeldatud Baltimaadest ja mujalt pärit põgenike Mecklenburgi saabumise aja olustikku.