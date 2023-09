Viljandi tuntuim aednik pensionile jääda ei kavatse

Aiandit pidava Floreas Viljandi omanik ja tegevjuht Margus London hakkas Tiia Andressoniga koostööd tegema peaegu kohe, kui ta 1999. aastal aiandi oma valdusse oli saanud. Andressoni poeg oli olnud suvel Londoni käe all linna noorte töölaagris ja temalt oli ema kuulnud, et London otsib endale head aednikku. Pikkade blondide juustega Tiia läks, lai naeratus näol, otsekui Raja Teele end ise pakkuma ning edasine on juba ajalugu.