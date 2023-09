Streisandi efektiks kutsutakse seda, kui katse midagi varjata, kustutada, summutada, eemaldada või tsenseerida põhjustab inimeste plahvatusliku huvi selle vastu, mida varjata, kustutada, summutada, eemaldada või tsenseerida üritatakse. Niisuguse nimetuse on see saanud selle järgi, et Ameerika Ühendriikide näitleja Barbra Streisand üritas aastaid tagasi netist eemaldada oma mereäärsest villast tehtud aerofotot, sellest on aga saanud üks kuulsamaid temaga seotud fotosid, kuigi see on väga igav.