Nädala ühistransport ⟩ Muutub tasuliseks ja võib veel juhitavuse ka kaotada

Küsitavusi on selles plaanis palju, sest võib-olla naiivselt, aga ma kipun uskuma, mida ühistranspordikeskuse juhataja mulle räägib, nagu ka sel teemal nenditut, et palju kära, vähe villa. Kui oleks võimalik ühistranspordile riigi või omavalitsuste rahakotist kuluvat summat tunduvalt vähendada ning pileti eest saaksime tihedama liikluse ja paremas seisukorras maanteed, siis miks mitte. Ma pigem maksan korraliku asja eest, kui et jahin kõige odavamat või loodan tasuta lõunale, mis on lusikatäies puljongis helpiv maitsetu pelmeen – kõhtu sellest ju täis ei saa, kuigi on tasuta.