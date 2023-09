Statistika näitab, et Eestis on üle 300 perearsti, kes on jõudnud pensioniikka, ning üha lisandub perearste, kes on vähemalt 75-aastased. Samal ajal tuleb ülikoolist noori perearste peale ülinapilt. Tänavu lõpetas residentuuri neli noort ning kevadel peaks neid lisanduma 14. Vaja oleks ligi 250 perearsti.