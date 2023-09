Algab ühisjahihooaeg

Eesti jahimeeste seltsi presidendi Margus Puusti sõnul on jahipidamine tänapäeval eelkõige ulukite arvukuse reguleerimine. "Ulukite liialt suur arvukus soodustab haiguste levikut, põhjustab õnnetusi maanteedel ning suurenevad põllumajandus- ja metsakahjud," selgitas ta. "Küttimisel jälgivad jahimehed, et oleks tagatud ulukite populatsioonide hea seisund ja looduslik mitmekesisus."

Puust ütles, et kui nädalavahetustel on metsasihtidel või teedel näha oranži või punase rõivastusega jahimehi, siis on see kindlasti ühisjaht. "Palume nendesse mõistvalt suhtuda, sest jahimehed täidavad nii ühiskondliku kui riiklikku tellimust ulukite arvukuse reguleerimisel ja taudiohu vähendamisel."