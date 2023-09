Kunstikool avab Sakala keskuses näituse

Selline on üks näituse töödest.

3. oktoobril kell 17.30 avab Viljandi kunstikooli Sakala keskuses näituse "Teekond täis loomejälgi". Kunstikool märkis enda lähetatud teates, et galeriiseinad on muudetud suureks mõttekaardiks, mis tutvustab tundides toimuvat tavapärasest erineval moel. Väljapanekuks on sätitud õpetajate tööhoos kogutud leiud.