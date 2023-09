VÕRKPALL ⟩ Viljandi Metalli naiskond paneb Eesti meistriliigas palli mängu pühapäeval

Viljandi Metalli naiskond avab meistriliiga hooaja pühapäeval. Hooajale minnakse vastu mitme mulluse põhimängijata, ent noori on täienduseks juurde tulnud.

Pühapäeval alustab Viljandi Metalli võrkpallinaiskond kodusaalis Eesti meistriliiga hooaega. Mullu meistriliigas pronksi kaela saanud naiskonnas on nii tulijaid kui minejaid, viimati nimetatute hulgas mitu põhimängijat. Tulijate seas on jällegi noormängijad. Viljandi Metalli peatreeneri Margit Keerutaja-Musta sõnul on seekord eesmärgid eelmise, medalilainel kulgenud hooajaga võrreldes tagasihoidlikumad.