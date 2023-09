Suuresti veebi kolinud ettevõtlusnädal alustab intellektuaalomandi teemaga

Järgmisel esmaspäeval algab ettevõtlusnädal, mille teema on kursimuutus. Viljandimaal nädalat vedava arenduskeskuse juhataja Elmo Puidet ütles, et korraldajadki on kursimuutuse teel ja pakuvad võimalust seminaridest osa saada e-kanalite kaudu.

Foto: Elmo Riig