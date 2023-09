Põhja-Sakala vallas tegutsev Maarika Susi sõnas pressiteate vahendusel, et põllumajanduses toimetavatel inimestel peab lisaks särale silmis olema ka põllumajanduse pisik südames. "Mina olen selles valdkonnas toimetanud enam kui poole oma elust. Põllumajanduse tippjuhi tiitel on suur tunnustus ja see pole ainuüksi minu, vaid kogu mu meeskonna oma," sõnas ta. "Võin uhkusega öelda, et minul ongi see niinimetatud dreamteam ehk unistuste meeskond, kellega saab teha ka kõige põnevamaid projekte."