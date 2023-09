Viljandis elav Helmen Kütt on olnud täika hing ja vedur. Enamasti on seal olnud paarkümmend müüjat, kes pakuvad tema sõnutsi kodusest varalaekast toodud väga rikkalikus valikus vanakraami. "Naljaga pooleks võiks öelda, et sealt saab osta asju nööpnõelast allveelaevani," sõnas Kütt.

Ta rääkis, et alati on kohal kindel seltskond, olgugi ilm kehv ja ostjaid vähe. "Ikka tullakse välja, sest midagi pole kaotada ja kulu on vaid isiklik aeg. Tihti pensionieas müüjad ütlevad naljaga, et aeg on ainus, mida neil on. Võita aga on alati seda, et järsku midagi siiski ostetakse, ja tore on ju kokku saada ka teiste oma kaupa müüa soovivate inimestega," pajatas Helmen Kütt.