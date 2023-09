Veekeskuse ohtlik murekoht leidis lahenduse

Suure-Jaani tervisekoja juht Indrek Palu ütles, et lisaks paigaldatakse laupäeva hommikul käsitugi liikumispuudega ja eakatele inimestele ujumisbasseini minekuks, see tuleb kohvikupoolsesse külge trepile.



"Seal on laineline sein, käsipuud paigaldada on keerulisem ja meistrid on käinud seal kolm korda eeltööna mõõtmas," pajatas Palu.



Ta möönis, et mitmel korral on tulnud libeduse tõttu kukkunud inimestele esmaabi anda ja kohal on käinud kiirabi, aga põhjuseks ei ole olnud pealgalt käsipuude puudumine. "Seni on liikumismurega kliendid jätnud tihti pere- või ujumisbasseini minemata, nüüd on neil selleks paremad võimalused," sõnas Indrek Palu. Ta lisas, et kuuma leilisauna on mõttes paigaldada üks lisaaste, et liikumismurega inimestel oleks hõlpsam lavale minna.

Sügisel on veekeskuses Palu andmetel klientide arv tavakohaselt suurenenud, nädalavahetustel on lustijaid palju ning sügisene koolivaheaeg tõotab taas tulla väga rahvarohke. Et pikki ootamisi vähendada, pannakse veebikeskkonda üles teave, kui palju on parasjagu keskuse täitumus, samuti hakatakse ootajatele saalis multikaid näitama, et aeg lõbusamalt mööduks.