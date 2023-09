Viljandis keelati kahel tänavalõigul parkimine

27. septembrist on parkimine keelatud Tartu tänava majade 37 kuni 47 ees, sest piiratud nähtavusega alas enne kurvi tekkis ohtlikke olukordi.

Samast kuupäevast ei tohi parkida Pika tänava lõigul Kauba tänavast Munga tänavani. See lõik on kitsas ja pööramine Kauba tänava poolt oli sageli häiritud. Lisaks on selles lõigus parkivate sõidukite tõttu olnud raskendatud talvine tänavahooldus.