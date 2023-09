Helgi Sallo lahkus Käärikult uhke kirju kingiga

See kindapaar oli üks 72-st, mis olid valminud mitmelt poolt Eestist Kudujate Koopiaklubisse koondunud naiste näppude vahel ja mis olid 2021. aasta jõulude ajal Anu Rauale kingitud. Nagu Raud rääkis, olid need kindad algul mõeldud oksjonile, aga et need said nii ilusad, ei sobinud need kuidagi rahaga kokku ja nii ongi ta neid lihtsalt ära kinkinud pärast seda, kui need olid mööda Eestit näitustel käinud.