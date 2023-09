Igas kvartalis tehakse Eesti suuremates linnades reovee narkoseiret ning uuritakse kuue narkoaine tarvitamist. Viljandis on poolte ainete tarvitamise jäljed nii väiksed, et need jäävad tuhande elaniku kohta alla ühe, kolm levinumat ainet on aga kanda kinnitanud ka siin.