"Kui mõnel pool on õpilastepuudus ja pannakse koole ka kinni – meiegi oleme ju haridusasutusi liitnud ja lahutanud –, siis Heimtalis on tõepoolest ruumipuudus," märkis abivallavanem Irma Väre.

Mõisahoonesse ei mahu Heimtali kooli õpilased Väre selgitust mööda ära sellepärast, et koolis on päris palju erivajaduse ja mitme erineva õppekavaga lapsi, kes vajavad individuaalset õpet. "Igal mõisal on omad piirid ja nüüd siis vaatame, kuidas oleks mõistlik olukorda lahendada, et saaksime koolile ruume juurde," lausus ta.