Avaneb taotlusvoor noorte omaalgatuse toetamiseks

Noortevolikogu esimees Pille-Riin Lillepalu ütles, et selline noortele raha jagamise komme on maailmas ainulaadne. "On väga tähtis anda noorele võimalus oma ideid realiseerida. Minul ja minu sõpradel jäid kooli ajal erinevad teod tihti just rahapuuduse taha, isegi kui igasugune muu tugi oli väga suur. Oodatud on erineva profiiliga ideed ja mõtted, millest Viljandile ja eriti Viljandi noortele kasu ja rõõmu võiks olla," rääkis ta. Läbi aastate on toetatud eri vormis ettevõtmisi, näiteks rahatarkuse töötubasid ja gümnasistide nädala ettevõtmisi.