Kodulaenu tagasimakse summad ei kahane, kuid hättajääjad on testiga välja praagitud

Kuue kuu euribor kerkis üle nelja protsendi septembri keskpaigas. Viimati oli see piir ületatud saanud 2008. aastal: siis oli see näitaja rekordiliselt kõrge, 5,4 protsenti. Euroopa Keskpank on eelmise aasta suvest intressimäärasid tõstnud nüüdseks kümme korda. Osa ekspertide arvates jääbki viimatine tõstmine viimaseks, kuid Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel seda arvamust jagama ei kiirusta.