Viljandi Veevärgi juht Toomas Porro ütles, et see töö on kirjas linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas. Kõige rohkem on seda oodanud Lennuki tänava piirkonda jäävate eramajade omanikud, sest neil pole olnud seni linna kanalisatsiooni ning majade juures on tulnud kasutada kogumiskaeve.