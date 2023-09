KÄPAGALERII ⟩ Nelja- ja kahejalgsete linnakodanike rõõmuks tegi koertepark lõpuks väravad lahti

Linnapea Madis Timpson ütles kahe- ja neljajalgsetele külalistele, et juba üksnes see, et kolmapäeva hommikul on kohale tulnud nii palju koeraomanikke, annab tunnistust, kui väga sellist rajatist vaja oli. "Räägitud on selle pargi loomisest juba pikki aastaid – juba siis, kui ma veel linnavolikogus olin," lausus ta.

Linnapea avaldas heameelt, et kunagi ammu väljavalitud paika on koertele mõeldud park lõpuks rajatud, ning avaldas lootust, et linnakodanikud hoiavad uut ehitist hoolega. "Seejuures on hea meel selle üle, et kõik on projektiga hästi ja sujuvalt läinud. Kettagolfimängijad olid alguses veidi murelikud, aga leidsime ka nende väravale uue koha, mis neile väga hästi sobib. Koostöö nii kaasava eelarve idee esitaja kui ehitajatega on läinud väga hästi."