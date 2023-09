Keskerakonnast lahkunud Priit Toobal ühegi teise erakonnaga ei liitu. Toobal: lahkumismõtteid mõlgutavad teisedki

Oma meediale saadetud lahkumisteates ütles Priit Toobal, et seni on Keskerakonna poliitika keskendunud nõrgemate ühiskonnarühmade toetamisele ja nende elujärje parandamisele. Lisaks on erakond seni püüdnud erinevaid rahvusgruppe omavahel ühendada, mitte lahutada. "Olen erakonna liikme ja ühe kunagise juhtfiguurina seda poliitikat toetanud," märkis Toobal.

Ta lisas, et tema otsuse peamiseks ajendiks on olnud Ukraina sõda ning erakonna suhtumine nii sõtta kui Venemaa küsimusse üldisemalt. Paljud erakonna liikmed keeldusid päev enne sõja algust Venemaad riigikogus agressorriigiks hääletamast ning erakonnas on liiga palju võideldud punamonumentide teisaldamise ja tänavanimede muutmise vastu. Tema hinnangul oleks eestikeelsele haridusele üleminek ainuõige otsus, aga seda on keskerakondlased Tallinnas ja Narvas kõigi võtetega takistada püüdnud. Toobali hinnangul on selle eesmärk venelasi eestikeelsest inforuumist eemal hoida.