Uueveskil avati Eesti tsüklokrossisari

Võistluspäeva jooksul anti seitse starti ning rajale läks ligi 200 eri vanuseklasside võistlejat. Nagu ütles üks korraldajatest Kristjan Kivistik Viljandi rattaklubist, oli osalejaid rohkem kui viimaste aastate Viljandi-etappidel, olgugi et hulk tipprattureid oli parasjagu Hollandis Euroopa meistrivõistlustel.

«Väga hästi läks. Tipprattureid oli küll puudu, aga noori on juurde tekkinud,» lausus Kivistik ning lisas: «Rada oli sama, mis on kaks aastat olnud: selles mõttes oli hea tuttav võistlejatele. Ja vihma oli vähe – ilm on meid hoidnud sellel võistlusel. Samas kaks survepesurit ikka tööd said.»