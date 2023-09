Johan-Kristjan Konovalov ⟩ Teeme Viljandimaast õige Eesti parima turismisihtkoha!

Tuleb tunnistada, et viimased kolm aastat on turismisektorile olnud nagu sõit Ameerika mägedel. Vaevalt olime jõudnud koroonapandeemia seljataha jätta, kui algas Venemaa agressioon Ukraina vastu. Sellega koos saabunud segane aeg majanduses kestab ja tulevik on turismivaldkonnas samamoodi ebakindel nagu enamikus majandusharudes.