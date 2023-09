Viljandimaa pereettevõte pälvis patendiameti kuu kaubamärgi tiitli

Parimaks valitud kaubamärgi taga on ettevõtjad Iris ja Rene Rosin, keda ühendab kirg koerte vastu. Mõned aastad tagasi pöörasid nad oma koeraarmastuse sissetulekuallikaks, asutades oma Viljandi külje all asuvasse koju koertehotelli Väike Rosin.

"Nagu paljud väikelaste vanemad, hakkasime meiegi mõtlema, kuidas korraldada oma elu nii, et lastega koos rohkem aega veeta," selgitas kahe väikelapse ema Iris Rosin pereettevõtte sünni tagamaid. "Oleme mõlemad lapsest saati koos koertega elanud ja hiljem koertega töötanud, seetõttu otsustasime proovida just koerahoiuteenust. Algul seadsime piiriks kolm koera korraga. Üsna kiiresti saime aga aru, et see on see, millega tahamegi tegelda, ja kolme koera piirangu unustasime õige pea."

Et klientide arv kasvas kiiresti ja konkurents valdkonnas on tihe, otsustati oma õiguste kindlustamiseks hotelli nimi Väike Rosin ja logo patendiametis kaubamärgina registreerida. Kaubamärk sündis Rosina sõnul suurema vaevata ja kõik elemendid loksusid paika justkui iseenesest. ""Rosin" mõistagi sellepärast, et see on meie perekonnanimi. "Väike" tuli kuidagi iseenesest sinna ette ja kokku kõlab see meie meelest nagu midagi väga armsat või mõnusat," selgitas ta. Koeraga logo osteti logogeneraatori lehelt.

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku identsest või samasse valdkonda kuuluvast kaubast või teenusest. Kaubamärgi eesmärk on aidata leida tarbijal ettevõtja kaup või teenus teiste samalaadsete hulgast üles.

Kaubamärk võib koosneda ainult sõnadest, ainult kujutisest või nende kahe kombinatsioonist, kolmemõõtmelisest tähisest, helist, mustrist, liikumisest vm.