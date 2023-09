Viljandi kutseõppekeskuse õppeosakonna juht Marge Hein rääkis, et meningokoki-nakkuse tuvastas perearst möödunud nädalal ühel esimese kursuse õpilasel. Seejärel võttis kooliga ühendust terviseamet ja koos asuti tegutsema, et õpilasega kontaktis olnud inimesed välja selgitada. «Tänaseks on kõik kontaktsed saanud ravikuuri,» lausus Hein.