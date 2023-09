Repliik ⟩ Uriinimaksust koldemaksuni

Maksud on läbi aegade olnud tähtis osa enamiku riikide tuludest. Mõned maksud on hea näide, kuidas valitsejate fantaasia puhkeb õitsele, kui on vaja riigikassasse kiiresti lisa leida. Vana-Roomas maksustati näiteks uriin. Tänapäeval võib see küll naljakas tunduda, aga paari tuhande aasta eest kasutati seda nii rõivaste pesemisel ja värvimisel kui ka vahel hammaste pesemisel.