Kaevumäe ja suusahüppemäe vahel on Musumägi ja Pähklimägi. Suusahüppemäge, Musumäge ja Pähklimäge on põhjalikumalt uuritud juba paari­kümne aasta eest. Tartu ülikooli ajalooprofessor ja arheoloog Heiki Valk kinnitas, et see on kogu Euroopas täiesti unikaalne ristisõdadeaegne piiramismaastik.