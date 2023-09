Viljandi õunakaart 2023 näitab Viljandis neid kohti, kus inimesed on oma aia õunad tänava äärde kasti või kotiga maha pannud, et möödujad saaksid end kostitada. Peedu Põld ütles, et idee kuulub tema abikaasale Kitile, kuid õunakaardiga tegelemine on tema hool ning algatus nõuab veel veidike reklaami ning kaaslinlaste paatihüppamist, et nood annaksid teada, kus ja milliseid õunu nad ära annavad. Igaüks õunakohti kaardile märkida ei saa, sellekohane teave tuleb saata meiliaadressil 6unakaart@gmail.com, sest siis saab Peedu Põld kaarti täiendada ja aadressi juurde õunaikooni lisada.