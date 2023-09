Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul on suurenenud kõnede arvu taga erakordselt hea seeneaasta, aga ka teadlikkuse kasv – infoliinist 16662 on kuulnud üha rohkem inimesi. "Viimati oli mets seentest nii pungil 2020. aastal, mil mürgistusinfoliin sai seenemürgistuste teemal 103 kõnet. Praegu on aasta kolmas seenehooaeg talviste pühade ajal veel ees, mistõttu võib tänavust statistikat vaadates juba eos eeldada rekordi saavutamist," ütles ta. Mürgistuskõnede arvu suurenemise taga on Oderi sõnul seegi, et üha enam teatakse, et mürgistuse või selle kahtluse korral tuleks esmalt helistada infotelefonile.