KOHALIK TOIT ⟩ Surnud mesilastest mulla alt võetud lambani

Et keset laadapäeva saaks küpse lamba maa seest välja võtta, selleks tehti lõke põlluserva juba eelmisel õhtul ning Olustvere lihatehnoloogia õpilased maitsestasid lamba ja panid selle marinaadi tõmbama kolm päeva varem. Auk vooderdati kividega, et soojus jaguneks ühtlasemalt ja oleks ka puhtam toimetada. Kogu öö põlenud lõke küttis kivid sedavõrd kuumaks, et fooliumisse keeratud lambatükid selles augus nelja tunniga paraja küpsuse saavutaksid. Lihatehnoloogia Õpetaja Eve Klettenberg selgitas, et säärase küpsetamise juures on olulised tegevus ja emotsioon. "Ja muidugi tuleb sealt väga puhta maitsega lammas."