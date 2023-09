Tuntud inimestest koosneva kümneliikmelise žürii esimees, Eesti restoranikultuuri grand old man Dimitri Demjanov nimetas hoidiste valmistamist suureks, ent kaduvaks kunstiks. Kas ta pidas kaduvuse all silmas, et hoidiseid valmistatakse tänapäeval vähem, või hoopis seda, et hoidised süüakse ära, ei saanud kahjuks täpsustada. Aga ta rõõmustas, et perenaised jätkavad keetmist ja temal on olnud au maitsta tuhandeid erinevaid moose.