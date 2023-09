Rietite ateljeemuuseum Viljandis sündigu!

Rieti villa on säilinud läbi aastakümnete peaaegu muutumatuna.

Viljandi kesklinn on viimastel aastatel tunduvalt muutunud ja selle üle võib vaid rõõmustada. Endise parteimaja lammutamine, vabadussõjas langenute mälestussamba taastamine ja kunagise mõisahoone imetlusväärse detailsusega renoveerimine on loonud linna keskele uue kvaliteediga avaliku ruumi, nii et tegijaid tuleb tänada.