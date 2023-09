Hommikul kell pool kolm tuleb Mõisakülas toimetama hakata, et pool kaheksa võtta ahjust viimased värsked leivad, kaheksast Olustverre sõita ja siis seal hoidiste messi avamise ajaks kõik kenasti paika sättida.

Kuidas asjad Olustveres käivad, on Aime Vilule selge, sest esimestel aastatel oli just tema see, kes korraldusmeeskonna eesotsas tegutses.