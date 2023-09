Korraldaja, treener Aune Variku sõnul võib võistlust igati edukaks pidada, sest oli suuri võite, nappe kaotusi ja põnevaid duelle. «Sel aastal kostitas ilmataat meid laupäeval imelise päikeselise ilmaga ning noored vibulaskurid said mõnusalt oma nooled tsentri poole lennutada ja uhkeid tulemusi vormistada,» rääkis ta. «Eriti hea meel on, et uus võistlusklass U-8 oli uhkelt kolme võistlejaga esindatud. Kõik noored olid tublid ja vaprad.»