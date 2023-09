FARIŠTAMO ELLER ⟩ RMK trikitab kõrgendatud avaliku huviga alade ehk inimeste kodumetsade raieid plaanides

Enne metsatööde kava, uue nimetusega plaani, koostab riigimetsa majandamise keskus (RMK) ala kirjelduse. Keskus on rõhutanud, et oluline on metsade vanuseline tasakaal, kuid järjest enam näib, et ta trikitab paberile olukorra, et metsad oleksid kirjeldatud vaid kolme vanusesse kuuluvana: noor, keskealine ja küps mets.