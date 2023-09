Eksinud seenelisi on metsas nagu seeni pärast vihma

Veebipolitseinik Elerin Tetsmanni sõnul teatas läinud pühapäeval kell 15.20 üks naine, et oli lõunal koos 78-aastase naabrinaisega seenele läinud, kuid metsas olid nad teineteisest eemaldunud ja nüüd naabrinaine hõikumisele ei vasta. Õnneks helistas teataja veel enne, kui politseinikud olid reageerida jõudnud, uuesti ning ütles, et naaber on üles leitud.