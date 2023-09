Kütt tunnistas, et tunneb muret eakate ja vähekindlustatud perede hakkamasaamise pärast, aga selleks, et teada, kui keeruliseks võib seis minna, on eelkõige tarvis teada, mis täpselt kärpekääride vahele jääb. "Jutupunktidega, mis meedia vahendusel meile edastatud on, kaugele ei sõua," nentis Kütt.