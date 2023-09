Jaak Aab leiab, et praegu oleks vaja majandus elavdada ja investeerida, mitte kärpida ja sügavasse majanduskriisi langeda.

Keskerakondlane, Viljandimaalt esinumbrina riigikokku pääsenud Jaak Aab sõnas riigieelarve kava kommenteerides, et teadmatust on praegu väga palju, aga ükski sõnum, mis seni valitsuse ja koalitsiooni poolt tulnud on, ei süsti erilist lootust.