Juba neljapäeval on oodata termomeetrinäidu tõusu lõunakaarest lisanduvas soojas õhumassis enam kui paarikümne plusskraadini.

Reedel koondub Venemaa kohale kõrgrõhuala ja selle servas on meil taevas laialdaselt selge ning ilm sajuta. Õhutemperatuuri madalaimad näidud jäävad öösel 10 kraadi lähedale, saarte rannikul on kuni 18 kraadi. Päevane maksimum tõuseb 20–24 kraadini, vaid kagutuulele avatud rannikul on jahedam.